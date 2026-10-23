إلغاء خطط الإنتاج وإعادة العربون

أعلنت شركة تسلا أنها لن تبيع سيارة سايبرتراك في أستراليا ونيوزيلندا. وأبلغت الشركة بهذا القرار العملاء الذين حجزوا السيارة قبل سبع سنوات، في رسالة بريد إلكتروني أكدت فيها أن خطط إنتاج السيارة لتلك الدولتين أُلغيت.

ولم تعد الشركة قادرة على تنفيذ الطلبات في المنطقتين، لذلك قررت إعادة كل مبالغ العربون. وستُرد المبالغ خلال 30 يومًا من تلقي العميل الرسالة التي تؤكد بياناته.

تعويض لمن يشتري سيارة Model 3 أو Model Y

تمنح تسلا من يطلب سيارة Model 3 أو Model Y جديدة سنة مجانية من خاصية القيادة الذاتية الكاملة، تحت الإشراف.

مشكلة التوجيه من الجهة اليمنى

لم يكن مدى توفر السيارة في أستراليا محل شك منذ سنوات. ففي عام 2023، عندما بدأت الشركة تسليم السيارة للمشترين الأوائل، لم يكن مصنع تسلا في تكساس مهيأً لإنتاجها بتوجيه المقود من الجهة اليمنى.

ومن دون نسخة بتوجيه من الجهة اليمنى لا يمكن قيادة السيارة قانونيًا في أستراليا ونيوزيلندا، وكذلك في المملكة المتحدة واليابان وأيرلندا.

غياب الموافقة الأوروبية

لم تطرح تسلا سيارة سايبرتراك رسميًا في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ولم تحصل السيارة على أي نوع من الموافقة التنظيمية من المسؤولين الأوروبيين. ويُعتقد أنها لن تحصل على الموافقة في أوروبا بسبب لوائح تتعلق بمناطق امتصاص الصدمات وسلامة المشاة والإضاءة وتصنيفات الوزن.

وذكرت وكالة الجمارك التابعة للجيش الأمريكي أن عدة مواصفات للسيارة، خاصة هيكلها الحاد من الفولاذ المقاوم للصدأ، تخالف معايير السلامة الأوروبية. وأوضحت الوكالة أن هذه المعايير تهدف أساسًا إلى حماية مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر.

مع ذلك، تمكّن بعض العملاء في أوروبا من الحصول على موافقات فردية للسيارة بعد إجراء تعديلات كافية.