بطارية متوسطة وشحن دون الطموح

يصف المراجِع هاتف Samsung Galaxy Z Flip8 بأنه قادر جدًا، لكنه يشير إلى أن عمر بطاريته متوسط فقط، وهي نقطة ضعف يرجعها إلى حجمه الصغير. تبلغ سعة البطارية 4300 mAh من نوع السيليكون-كربون، وتكفي للاستخدام العادي.

وينصح المراجِع بحمل باور بانك مع المستخدم إذا كان يعتمد على الهاتف بكثافة. أما الشحن فيبلغ 25 واط سلكيًا و15 واط لاسلكيًا، وهي أرقام يعدّها المراجِع مخيبة للآمال.

ويعبّر المراجِع عن ضيقه لأن سامسونغ لم تفعّل ميزة المغناطيس في معيار Qi2.

كاميرات متعددة بنتائج متفاوتة

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وهي جيدة في معظم الحالات، مع ظهور بعض التشويش عند التصوير في الظلام. أما الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل فتفيد في التقاط المشاهد الواسعة والصور الجماعية، لكن جودتها أقل بوضوح.

لا توجد عدسة تقريب (تيليفوتو) في الهاتف، ويمكن محاكاة تقريب 2X بالقص دون فقدان كبير للتفاصيل. وتعطي تقنية التقريب حتى 10X نتائج مقبولة عند الإضاءة الجيدة.

ويرى المراجِع أن من يهتم بالتصوير سيجد كاميرات أفضل في هواتف أندرويد أخرى بالسعر نفسه أو أقل. أما كاميرا السيلفي بدقة 10 ميغابكسل فتفيد أساسًا في مكالمات الفيديو، إذ يمكن قلب الهاتف واستخدام الكاميرا الرئيسية للسيلفي.

ميزات برمجية تستحق الانتباه

يحب المراجِع ميزة Horizon Lock التي تُبقي الفيديو مستويًا أفقيًا مهما تحرك الهاتف. كما تتيح ميزة My FanCam بالذكاء الاصطناعي اختيار شخص للتركيز عليه في تصوير المجموعات، وتفيد في المسرحيات المدرسية والمباريات، ويمكن تطبيقها أيضًا على مقاطع فيديو قديمة.

تقدّم سامسونغ ميزة Now Brief لعرض أحداث التقويم والتذكيرات ومعلومات مثل الطقس المحلي. وتقترح ميزة Now Nudge إضافة مواعيد من الرسائل إلى التقويم، ومشاركة المواقع والصور، وتعبئة النماذج تلقائيًا.

شاشة الغلاف ما تزال محدودة

كانت شاشة الغلاف (FlexWindow) نقطة ضعف في سلسلة Flip، وما تزال محدودة في Flip8. ومع ذلك يمكن استخدام تطبيقات أكثر عليها، مثل تطبيقات سامسونغ وYouTube وNetflix وGoogle Maps وMessages.