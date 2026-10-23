أعلن نادي نورثامبتون تاون، المنافس في الدوري الثاني الإنجليزي، أن المدير الرياضي السابق لنادي أرسنال إيدو سيعمل مستشارًا أول لمالكيه الجدد. ويأتي الإعلان في ملعب النادي بعد أن تولت مجموعة برازيلية السيطرة على النادي الشهر الماضي.

تفاصيل دور إيدو الجديد

قال الرئيس المشارك للنادي جواو زافيير، خلال فعالية منتدى مفتوح، إن إيدو سيساعد النادي في التعامل مع "القضايا الرياضية" بشكل مخصص عند الحاجة. وأوضح أن دور إيدو ليس يوميًا، بل يُستدعى عند الطلب حين يحتاج النادي إليه.

وأشار زافيير إلى أن علاقته بإيدو نشأت حين كان الأخير يعمل في نوتنغهام فورست. وأضاف أنه طلب منه المساعدة في فهم كرة القدم الإنجليزية أكثر، وهو ما قاد إلى هذا الترتيب.

مسار إيدو منذ مغادرة نوتنغهام فورست

غادر إيدو منصبه رئيسًا عامًا لكرة القدم في نادي نوتنغهام فورست في سبتمبر. ومنذ ذلك الحين انضم إلى مجلس إدارة نادي ليفسكي صوفيا البلغاري.

ويملك ليفسكي صوفيا شركة الاستثمار «جيمكورب كابيتال» التي مقرها لندن. وتستثمر الشركة في مجموعة «سبورتس ألفا كابيتال»، وهي المجموعة التي أصبحت اليوم المساهم الأكبر في نورثامبتون.

ازدواج الدور مع ليفسكي صوفيا

وصف زافيير دور إيدو بأنه مستشار لأحد شركاء المجموعة لدى ليفسكي صوفيا، ومستشار للنادي في الوقت نفسه. ولم يُخفِ زافيير فخره بوجود إيدو والمهاجم السابق لميلان وتشيلسي ألكساندر باتو في النادي.

وفي المقابل، شدد زافيير على أن نورثامبتون لن يكون جزءًا من نظام ملكية متعددة الأندية، إذ لا يوجد نادٍ آخر ضمن مشروع المجموعة. ويحتل نورثامبتون حاليًا المركز الثالث والعشرين في ليغ تو.