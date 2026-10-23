غرقت السفينة RMS Titanic في المحيط الأطلسي الشمالي يوم 15 أبريل 1912، أثناء رحلتها الأولى من ساوثهامبتون في إنجلترا إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. كانت حينها أكبر سفينة ركاب محيطية في الخدمة، وعلى متنها أكثر من 2200 شخص. وقد بدأت الكارثة حين اصطدمت بجبل جليدي ليلة 14 أبريل، ثم غرقت بعد نحو ساعتين وأربعين دقيقة.

تسلسل الأحداث

تلقى عاملا اللاسلكي سبعة تحذيرات من الجليد البحري قبل ليلة 14 أبريل. كانت السفينة تسير بسرعة نحو 22 عقدة (41 كم/س أو 25 ميلاً في الساعة) عندما رصد المراقبون الجبل الجليدي. اصطدمت السفينة بالجبل الجليدي الساعة 23:40 بتوقيت السفينة يوم 14 أبريل. لم تستطع السفينة الاستدارة بسرعة كافية، فأصابها اصطدام جانبي مزّق الألواح الفولاذية في جانبها الأيمن، وفتح ستة من حجراتها الستة عشر للبحر. صُممت السفينة لتبقى طافية مع غمر أربع من حجراتها الأمامية، أي أن الضرر تجاوز قدرة تصميمها. استخدم الطاقم صواريخ الاستغاثة والرسائل اللاسلكية لجذب سفن الإنقاذ أثناء إنزال الركاب إلى قوارب النجاة. غرقت السفينة الساعة 02:20 بتوقيت السفينة (05:18 بتوقيت غرينتش) يوم 15 أبريل. وصلت السفينة كاربathia RMS Carpathia بعد نحو ساعة ونصف من الغرق، وأنقذت جميع الناجين البالغ عددهم 710 بحلول الساعة 09:15 يوم 15 أبريل.

لماذا كانت الخسائر فادحة؟

لم يكن نظام قوارب النجاة مصمماً لاستيعاب الجميع في وقت واحد، بل لنقل الركاب إلى سفن الإنقاذ القريبة. وكان على متن السفينة عشرون قارب نجاة، منها أربعة قابلة للطي. وبسبب نقص الاستعداد وضيق الوقت وصعوبة إركاب الركاب، أُنزلت بعض القوارب قبل اكتمال حمولتها، ولم يُنزل قاربان على الإطلاق، بل طفوا مع السفينة وصارا ملاذاً لناجين في الماء.

مات معظم من وقعوا في الماء خلال دقائق بسبب الصدمة الباردة وانخفاض حرارة الجسم، ولم ينقذ القوارب القريبة سوى نحو 40 شخصاً. وقد بلغ عدد الوفيات بين 1490 و1635 شخصاً، وهي من أكثر كوارث البحار في وقت السلم فتكاً في التاريخ.

أثر الكارثة

أثارت الكارثة صدمة عالمية وغضباً واسعاً بسبب نقص قوارب النجاة وقلة الاهتمام بتجهيز السفينة لحالات الطوارئ، وكان ذلك من أبرز ما كشفته الحادثة.

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