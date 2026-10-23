وزن وحجم يلاحظهما المستخدم في يومه

تقول الكاتبة إنها تملك هاتف iPhone 13 Mini، ولا تنوي التخلي عنه، رغم أنه لا يصمد يومًا كاملًا دون شحن. وكان بعض المعجبين بسلسلة Mini يأملون أن يكون جهاز iPhone Duo هاتفًا صغيرًا بالقدر نفسه، لكن المقالة تنفي ذلك بوضوح.

جهاز Duo ثقيل وكثيف، ويظهر ذلك عند قراءة البريد الإلكتروني أو تصفح إنستغرام، وحتى عند وضعه في الجيب. وبعد أسبوع من استخدامه، بدا هاتف 13 Mini خفيفًا إلى حد يثير الاستغراب.

الشاشة الأعرض تغيّر طريقة الإمساك بالجهاز

تبلغ الواجهة الأمامية لجهاز Duo 84.1 مليمترًا في العرض، مقابل 64.2 مليمترًا لهاتف 13 Mini. هذا الفارق يجعل الوصول بالإبهام إلى الطرف المقابل أصعب بكثير مما هو عليه في Mini.

يحاول Duo التعويض عن ذلك بوضع أزرار التحكم على الجانب الأيمن، وهذا يساعد قليلًا. وتفيد التقارير بأن شركة Apple تخطط لإضافة ميزة إمكانية الوصول (Reachability) إلى Duo لاحقًا خلال هذا العام.

ومع ذلك، تبقى عناصر كثيرة يصعب الوصول إليها بيد واحدة على Duo، فيضيع وهم استخدام هاتف صغير.

مقايضة بين شاشة خارجية صغيرة وشاشة داخلية كبيرة

في المقابل، يوفر Duo لوحة مفاتيح على الشاشة أكبر بكثير، بينما تبدو لوحة Mini ضيقة مقارنةً بها. وتقول الكاتبة إن حب الهاتف الصغير لا يعني بالضرورة حب الشاشة الصغيرة، فهي تفضل شاشة صغيرة مقابل هاتف صغير يسهل نسيانه في الجيب.

يقدم Duo مقايضة مختلفة، إذ تكون الشاشة الخارجية صغيرة، لكن الشاشة الداخلية كبيرة عند الحاجة، مع هاتف كبير وثقيل. ولم تكره الكاتبة استخدام Duo، لكنها احتاجت إلى تعديل توقعاتها.

من يتوقع هاتفًا صغيرًا يتمدد ليصبح شبيهًا بجهاز iPad Mini سيخيب أمله. أما من يتوقع تجربة بشاشة صغيرة يمكن تحملها، مع شاشة أكبر عند الطلب، فسيكون فهمه للجهاز صحيحًا.