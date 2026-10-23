يرى الكاتب أن iPhone Duo قد يدفع مستخدمي آيفون إلى التفكير في الأجهزة القابلة للطي، ويقارن شاشة Galaxy Z Fold8 بهذا الجهاز المذكور في العنوان. ويتساءل عما ستغيره الشاشة الأكبر فعلاً في الاستخدام اليومي، خصوصاً مع السعر المرتفع.

راحة أكبر وعدد أكبر من التطبيقات

تتيح الشاشة الأكبر راحة أوضح في مشاهدة الفيديو وقراءة النصوص. غير أن الميزة الأهم، بحسب الكاتب، تظهر عند تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد، أي في المهام التي لا تكتفي بتطبيق واحد.

يستطيع Fold8 تشغيل ثلاثة تطبيقات معاً، بينما يدعم Split View في iPhone Duo تطبيقين فقط. وقد يكفي تطبيقان في بعض الأحيان، كما أن بعض المحتوى يُفضَّل عرضه وحده.

تخطيط رحلة إلى أكتوبرفست

يروي الكاتب تجربته في تخطيط رحلة إلى مهرجان أكتوبرفست مع أصدقائه، إذ بقيت محادثة المجموعة وموقع الفعالية وChatGPT مفتوحة معاً على الشاشة. أظهر الموقع تفاصيل التذاكر والمكان والمواعيد، فيما ساعد ChatGPT في العثور على شركات حافلات للتواصل معها بشأن الذهاب والعودة.

ويقلل بقاء هذه النوافذ مرئية معاً الحاجة إلى التنقل المتكرر بين التطبيقات. ويعمل الكاتب بالطريقة نفسها في عمله، إذ يبقي منشوراً على منصة X مفتوحاً، ويتحقق من مصدره في المتصفح، ويناقش الفريق عبر Slack. وتتيح له الشاشة مقارنة ما يُدّعى في المنشور بما وجده من معلومات.

نوافذ وأدوات مرنة

تسمح الفواصل القابلة للتعديل على Fold8 بمنح التطبيق الذي يُركَّز عليه مساحة أكبر، مع إبقاء التطبيقات الأخرى ظاهرة. وتعتمد ميزة Multi Window على دعم التطبيقات لها، إذ يمكن سحب تطبيق مدعوم إلى الشاشة المقسومة عند الحاجة من شريط المهام.

وتتيح النوافذ المنبثقة، مثل الآلة الحاسبة والتقويم، إضافة أدوات مؤقتة فوق التطبيقات الرئيسية الثلاثة. ويمكن تحريك هذه النوافذ وتغيير حجمها وتصغيرها إلى أيقونات عائمة، ثم إغلاقها بعد الانتهاء.

أما ميزة App Pair فتحفظ تطبيقين أو ثلاثة كاختصار واحد على شريط المهام أو الشاشة الرئيسية أو لوحة Apps Edge، وتعيد فتحها بنقرة واحدة.