سعر الجهاز وشاشتاه

يتناول دليل جديد ثماني نصائح حول جهاز iPhone Duo، وهو هاتف آيفون قابل للطي يُباع بسعر 1999 دولاراً. يتألف الجهاز من شاشة خارجية قياسها 5.4 بوصة وأخرى داخلية قياسها 7.6 بوصة.

نُشر الدليل يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، ويستند إلى تجربة عملية مع الجهاز. وقد توقف كاتبه عند تفاصيل تتعلق بالتصميم والبرمجيات والإكسسوارات.

واجهة الاستخدام والتطبيقات الخارجية

نقلت آبل عناصر التحكم في التنقل على الجهاز إلى الحافة اليمنى، بدلاً من الموضع المعتاد في منتصف أسفل الشاشة في بقية آيفونات الشركة. أما تطبيقات آبل نفسها فقد أُعيد تصميمها لتناسب الشاشتين، وتبدو متقنة.

في المقابل، لا تتلاءم كثير من تطبيقات الجهات الأخرى مع شاشات الجهاز بعد. تظهر هذه التطبيقات شريطاً في المنتصف تحيط به أطر سوداء عريضة على الجانبين. ومع ذلك، جرى تحسين تطبيقات Slack وInstagram وDoorDash وWhatsApp لنظام iOS 27.1، رغم أن الكاتب لاحظ عناصر واجهة معطلة في إنستغرام.

ويرى الكاتب أن التأخير في التوفر، إذ يُطلب الجهاز مسبقاً ويتأخر تسليمه عدة أسابيع، قد يمنح المطورين وقتاً للّحاق بالتحديث.

البصمة والشاشة الديناميكية والشحن

لا يدعم الجهاز تقنية Face ID، بل يعتمد على Touch ID، وهي عودة لهذه التقنية إلى هاتف رائد من آيفون للمرة الأولى. كما نقلت آبل جزيرة Dynamic Island إلى الزاوية العلوية اليمنى قرب كاميرا السيلفي الخارجية، وتظهر في الزاوية نفسها على الشاشة الداخلية أثناء النشاط المباشر.

يدعم الجهاز MagSafe، لكنه عند فتحه وتثبيته في حامل السيارة أو الحامل ثلاثي القوائم يميل إلى أحد الجانبين بسبب توزيع الوزن غير المتساوٍ. وتبرز بعض محافظ MagSafe من الحافة السفلية للجهاز، ولا تملك آبل حلاً رسمياً لهذه المشكلة.

الكاميرا وتقليم الشاشة الداخلية وتكاليف الصيانة

تتيح ميزة «Duo Preview» للشخص المُصوَّر رؤية منظار الكاميرا، وتقع في الحافة اليسرى من تطبيق الكاميرا. أما التمرير بإصبع على عبارة «Slide to show camera» في الشاشة الخارجية، فيتيح التقاط صور السيلفي بالكاميرات الخلفية عالية الجودة مع تعطيل الشاشة الداخلية.

ويمكن إنشاء أزواج تطبيقات مقفلة على الشاشة الداخلية بالنقر على الشريط الأوسط بين تطبيقين، غير أن هذه الأزواج لا يمكن حفظها كمجموعة أيقونات. كما يتيح الجهاز تقسيم لوحة المفاتيح على الشاشة الداخلية لتسهيل الكتابة.

تحذر آبل من إزالة طبقة النانو-تكستشر على الشاشة الداخلية، وتصفها بأنها مكوّن لا يتجزأ من الجهاز، وتقول إن إزالتها تُبطل الضمان على الأرجح. أما استبدال الطبقة المخدوشة أو التالفة فيكلّف 19 دولاراً في متجر آبل أو لدى مزود معتمد، و49 دولاراً إذا كان الهاتف خارج الضمان. وتبلغ تكلفة استبدال الشاشة الداخلية المكسورة 999 دولاراً من دون خدمة AppleCare+.

التحديثات المقبلة وقلم آبل

سيُضيف تحديث برمجي لاحق هذا العام ميزة Reachability إلى الجهاز، لتنتقل التطبيقات إلى الجانب الأيسر أو الأيمن. وسيضيف تحديث آخر دعماً لقلم Apple Pencil بمنفذ USB-C فقط.

ويلاحظ الكاتب أن الجهاز لا يوفر مكاناً لتخزين القلم عليه.