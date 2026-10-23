انطلاق البطولة وفوز أستراليا في الافتتاح

بدأت بطولة كأس العالم للرغبي ليغ 2026 يوم الخميس 15 أكتوبر، وتستضيفها كل من أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة. تشمل البطولة منافسات الرجال والسيدات والكراسي المتحركة.

في مباراة الافتتاح لبطولة الرجال، فازت أستراليا على نيوزيلندا بنتيجة 24-22 في يوم 15 أكتوبر. وتحمل أستراليا لقب بطولتي الرجال والسيدات، بينما تحمل إنجلترا لقب بطولة الكراسي المتحركة حالياً.

نتائج منتخبات الرجال والسيدات

خسر منتخب إنجلترا للرجال أمام تونغا بنتيجة 12-30 يوم 17 أكتوبر. في المقابل، فازت إنجلترا للسيدات على ويلز بنتيجة 70-6 في اليوم نفسه.

يلعب منتخب إنجلترا للرجال ضد فرنسا يوم السبت 24 أكتوبر، وتبدأ المباراة الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت بريطانيا. أما إنجلترا للسيدات فتواجه أستراليا في اليوم ذاته، والمواجهة تبدأ الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت بريطانيا.

تشكيلة المجموعات

تضم المجموعة A للرجال أستراليا ونيوزيلندا وجزر كوك وفيجي، ويتأهل أول فريقين منها إلى نصف النهائي. أما المجموعة B فتضم إنجلترا ولبنان وساموا، والمجموعة C تضم فرنسا وبابوا غينيا الجديدة وتونغا.

تلعب فرق المجموعة B مع فرق المجموعة C فقط، وتُجمع نتائجها في جدول مشترك يتأهل منه الفريقان الأعلى تصنيفاً. ويواجه متصدر هذا الجدول وصيف المجموعة A في نصف النهائي، فيما يلاقي الثاني الفائز بالمجموعة A.

وتضم مجموعة السيدات A أستراليا وإنجلترا وساموا وويلز، بينما تضم المجموعة B نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وفرنسا وفيجي. أما الكراسي المتحركة فتضم المجموعة A إنجلترا وأيرلندا وويلز والولايات المتحدة، والمجموعة B فرنسا وأستراليا واسكتلندا ونيوزيلندا.

موعد النهائيات والكراسي المتحركة

تنطلق منافسات الكراسي المتحركة يوم الجمعة 30 أكتوبر، بمواجهة إنجلترا وويلز الساعة 4:30 صباحاً بتوقيت بريطانيا.

تقام المباراة النهائية للرجال يوم الأحد 15 نوفمبر على ملعب سنتراس في برisbane، وتبدأ الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت بريطانيا. وتُقام نهائي السيدات في الملعب نفسه والتاريخ ذاته، وتبدأ الساعة 5:10 صباحاً بتوقيت بريطانيا.