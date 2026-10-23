آبل تكسب حصة في سوق يتراجع

وفقاً لتقرير صدر يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، رفعت شركة آبل حصتها من شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية في العالم خلال الربع الثالث من العام. وارتفعت الحصة من 8.7% إلى 9.8%.

في المقابل، انخفضت شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية عالمياً بنسبة 21% لتبلغ 57 مليون وحدة. وكانت الشحنات أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

دور MacBook Neo وأسباب تراجع الطلب

نسب التقرير جزءاً من صمود آبل أمام تراجع السوق إلى جهاز MacBook Neo. أما شحنات أجهزة Mac مجتمعة فقدّرتها التقديرات الأولية بنحو 5.6 مليون وحدة، بتراجع بنسبة 11% عن الربع نفسه من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الذاكرة والمكونات رفع أسعار أجهزة الحاسوب. ويجعل ارتفاع تكاليف الإنتاج استبدال الأجهزة أصعب من حيث الكلفة. وأجّل كثير من المستهلكين مشترياتهم بسبب هذه الأسعار.

ساهمت عمليات استبدال أجهزة الشركات والانتقال من نظام Windows في دعم جزء من الطلب. غير أن هذين العاملين لم يكونا كافيين لمنع انكماش السوق بشكل عام.

ترتيب الشركات الكبرى

بقيت آبل في المركز الرابع بين أكبر البائعين من حيث الشحنات. وتصدّرت Lenovo السوق بحصة بلغت 26.3%، تلتها HP في المركز الثاني بحصة 18.1%، ثم Dell بحصة 13.3%.

تراجعت شحنات Lenovo وHP وDell بنسب 23% و31% و25% على التوالي. واحتلت ASUS المركز الخامس بحصة بلغت 9.2%، وكانت الشركة الوحيدة بين الخمس الكبرى التي سجّلت تراجعاً سنوياً أقل من تراجع آبل، إذ انخفضت شحناتها بنسبة 7%.

توقعات الربع الرابع وعام 2027

يتوقع التقرير أن تنخفض شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية عالمياً بنسبة 27% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2026. أما في عام 2027، فيتوقع التقرير أن تكون أحجام الشحن مستقرة تقريباً مقارنة بعام 2026.