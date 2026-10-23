سامسونج تحصل على موافقة السلامة لبطاريتي هاتفي Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra

اعتماد رسمي لبطاريتين قبل إطلاق السلسلة

تتوقع سامسونج إطلاق سلسلة Galaxy S27 في أوائل العام المقبل، وفي الأثناء حصلت الشركة على تصديق السلامة لبطاريتي الهاتفين Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra. ويأتي هذا التصديق قبل موعد الإطلاق بوقت طويل نسبياً.

حصلت البطاريتان على شهادة من وكالة سلامة المنتجات الاستهلاكية في كوريا الجنوبية، المعروفة باسم Safety Korea. وتحمل بطارية Galaxy S27 Pro الرقم الطراز EB-BS957CBY، بينما تحمل بطارية Galaxy S27 Ultra الرقم EB-BS958DBY.

أرقام الشهادات وما تكشفه الصور

تحمل الشهادات الرقمين YU10899-26034 وYU10899-26036، أحدهما لكل بطارية. وتبقى الصور المنشورة للبطاريتين بلا تفاصيل واضحة عن السعة الدقيقة لكل منهما.

سبق أن كشفت تسريبات عن سعة بطارية Galaxy S27 Pro بقيمة 5,087 مللي أمبير في الساعة، وعن سعة 5,534 مللي أمبير في الساعة لبطارية Galaxy S27 Ultra. ويمكن لسامسونج أن تسوّق سعة نموذجية تبلغ 5,200 مللي أمبير في الساعة لطراز Pro، و5,800 مللي أمبير في الساعة لطراز Ultra.

المصنّع والتحسن المتوقع في السعة

تُصنَّع البطاريتان في الصين من قبل شركة Zhuhai CosMX Power في مدينة تشوهاي.

إذا صحت التسريبات، فستكون سعة بطارية Galaxy S27 Ultra أكبر بنحو 16% من سعة بطارية Galaxy S26 Ultra. أما بطارية Galaxy S27 Pro فتُظهر زيادة تقارب 6% مقارنة ببطارية Galaxy S26+.

يُتوقع أن يدعم الهاتفان الشحن السلكي السريع بقدرة 60 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 25 واط.