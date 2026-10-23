ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 إلى 7,299 جنيه، بزيادة قدرها 21.92 جنيه أو ما نسبته 0.30% مقارنة بإغلاق أمس.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,299 جنيه ذهب عيار 21 6,387 جنيه ذهب عيار 18 5,475 جنيه الجنيه الذهب 51,096 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,008.50 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

الحركة نفسها ظهرت في بقية العيارات، فقد صعد عيار 21 إلى 6,387 جنيه بزيادة 19.18 جنيه، وعيار 18 إلى 5,475 جنيه بزيادة 16.44 جنيه، بالنسبة نفسها تقريباً. وهذا يعني أن الفروق بين العيارات لم تتغير، وأن الذهب تحرك كله في اتجاه واحد.

أما الجنيه الذهب، أي ثمانية جرامات من عيار 21، فقد بلغ 51,096 جنيه بعد أن أضاف إليه اليوم 153 جنيهاً.

لماذا يتحرك السعر المحلي؟

السعر في السوق المصرية لا يُحدَّد في القاهرة، بل يتبع الأونصة العالمية المسعّرة بالدولار. والأونصة تساوي 31.1 جراماً، ولذلك يُحسب سعر الجرام المحلي من سعر الأونصة الدولي مضروباً في سعر الصرف، ثم يُقسم على هذا الوزن.

لهذا نرى الأونصة العالمية اليوم عند 4,008.50 دولار بعد تراجع قدره 18.10 دولار، أي 0.45%، وهو أكبر من التراجع المحلي المقابل في نسبته، لأن سعر الصرف يلعب دوراً في تخفيف الحركة أو تضخيمها عند الترجمة إلى الجنيه. فإذا تحرك الدولار أو ازداد الطلب على الذهب كملاذ، انعكس ذلك سريعاً على الشاشات في الصاغة.

ماذا يعني ذلك للمشتري والمدخر؟

من يفكر في الشراء يحتاج إلى أن يقارن السعر بالجرام لا بالجنيه الذهب وحده، ويتذكر أن هامش الصاغة والمصنعية يُضافان فوق السعر المعلن. وصعود بنسبة 0.30% في يوم واحد لا يغير قراراً مدروساً، لكنه يكفي ليجعل الفارق بين صباح وآخر واضحاً في الميزانية.

أما من يدخر الذهب، فالمتابعة اليومية تعطيه صورة الحركة، لكنها لا تعطيه اتجاهاً ثابتاً. اليوم ارتفع المحلي بينما تراجعت الأونصة العالمية، وهذا تباين يستحق الانتباه قبل أي قرار.