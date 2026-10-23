هواتف معتمدة من الشركة المصنّعة

أعلنت شركة سامسونغ يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 أنها تبيع هواتف Galaxy S24 وGalaxy S25 المجددة والمعتمدة من الشركة على منصة أمازون، وذلك للمرة الأولى. وتؤكد الشركة أن الأجهزة المعروضة معتمدة من الشركة المصنّعة نفسها، وليست من بائعي تجديد من طرف ثالث.

تشمل المجموعة طرازات مختارة من سلسلتي Galaxy S24 وS25. ولا يضم العرض حالياً كل إصدارات السلسلتين.

الأسعار وتفاصيل الطرازات

يبدأ سعر Galaxy S24 FE بسعة 128 غيغابايت من 489 دولاراً. أما Galaxy S24 فيبدأ من 519 دولاراً، وS24+ من 649 دولاراً، وS24 Ultra من 849 دولاراً.

في سلسلة Galaxy S25، يبدأ سعر الطراز الأساسي من 599 دولاراً، وS25+ من 749 دولاراً، وS25 Ultra من 979 دولاراً. وتكون الإصدارات ذات السعات التخزينية الأكبر أغلى سعراً في كل طراز.

وهناك لون واحد فقط متاح لكل طراز حالياً. فهو Graphite لطراز S24 FE، وOnyx Black لـS24 وS24+، وTitanium Black لطرازات Ultra، وSilver Shadow لـS25 وS25+.

الصيانة والضمان وخدمات إضافية

تُجرى صيانة كل جهاز من قبل متخصصين في سامسونغ، باستخدام قطع أصلية بنسبة 100%، مع تركيب بطارية معتمدة جديدة. ويجب أن يجتاز الهاتف 147 فحصاً للجودة قبل أن يحصل على شارة Certified Re-Newed.

تأتي الأجهزة بضمان محدود من الشركة المصنّعة لمدة سنة واحدة. ويستطيع المشتري إضافة خدمة Samsung Care+ للحصول على حماية إضافية من السقوط والحوادث الأخرى.

تُشحن الهواتف في عبوات قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وتتضمن دليل بدء سريع وكابل بيانات وأداة لإخراج شريحة SIM. وتقدم سامسونغ دعماً برمجياً طويل الأمد يصل إلى سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل والأمان للأجهزة الرائدة الحديثة. كما تعالج البطارية الجديدة إحدى أكبر شكاوى مستخدمي الهواتف القديمة، وهي ضعف عمر البطارية.

ما هو غير متوفر على أمازون

لا تزال سلسلة Galaxy S26 غير متوفرة على أمازون حتى الآن، لكنها متاحة عبر متجر Certified Re-Newed الخاص بسامسونغ. أما الهواتف القابلة للطي فليست موجودة في تشكيلة أمازون حالياً.

وجاء الإطلاق في وقت ارتفعت فيه أسعار الهواتف الرائدة الجديدة بسبب تكاليف المكونات، ولا سيما الذاكرة.