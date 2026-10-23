برنت يقترب من 114 دولارًا والخام الأمريكي فوق 100 دولار

تتجه أسعار النفط الخام يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 نحو تسجيل مكاسب أسبوعية حادة. ويتجه خام برنت لتحقيق ارتفاع يقارب 6 دولارات للبرميل خلال الأسبوع.

أما خام غرب تكساس الوسيط فسجّل ارتفاعًا أقل بكثير من برنت. وصعد من نحو 99 دولارًا للبرميل يوم الاثنين إلى أكثر من 100 دولار في وقت سابق من اليوم.

وعند إعداد التقرير، كان برنت يتداول عند 114 دولارًا للبرميل، فيما استقر غرب تكساس الوسيط عند 100.40 دولار.

هجمات الحوثيين على منشآت سعودية تستحوذ على اهتمام المتداولين

يركز المتداولون على الهجمات التي يشنها الحوثيون على منشآت سعودية، بما فيها منشآت أرامكو. وأمرت أرامكو بإجلاء موظفيها من مقرها الرئيسي في الظهران، الواقع على الخليج العربي.

ويرى التقرير أن للحوثيين اليوم قدرات تمتد إلى مسافات أبعد مما كانوا يستخدمونه سابقًا. فقد كانوا يركزون في السابق على البحر الأحمر وموانئ السعودية هناك.

توقف خط أنابيب في ليبيا يخفض الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقف خط أنابيب نفطي يغذي المنصب من حقلين إلى محطة تصدير الزاوية. وأدى هذا التوقف إلى خفض الإنتاج في الحقلين.

مخاوف من تجدد التصعيد وتعديل توقعات برنت

أعرب محللون في بنك ING عن قلقهم من تجدد التصعيد في الخليج العربي، وهو سيناريو قد يهدد تدفقات النفط التي ظلت صامدة حتى الآن. وأفادت تقارير بأن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات جديدة على إيران.

وتعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة بنشر حاملة طائرات ثانية. ويرى المحللون أن خطر تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران يقوّض الآمال في تهدئة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة في الشهر القادم.

وعدّل المحللون توقعاتهم لسعر خام برنت للربع الرابع. وقالوا إن متوسط 80 دولارًا للبرميل الذي قدّروه سابقًا بات «غير قابل للتحقيق».