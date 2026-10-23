ألكسندر-أرنولد يدرس عودة قصيرة إلى الدوري الإنجليزي أفادت تقارير صحفية نشرها الكاتب Indy Kaila بأن ترينت ألكسندر-أرنولد قد يعود إلى الدوري الإنجليزي بإعارة قصيرة الأمد في شهر يناير. ويبلغ اللاعب الإنجليزي 28 عامًا، ويقيّم خياراته مع ريال مدريد بعد بداية محبطة لموسمه الثاني في العاصمة الإسبانية.

فرص محدودة مع أنشيلوتي

لم يشارك ألكسندر-أرنولد مع ريال مدريد سوى في ثلاث مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وخلال المباريات السبع الأخيرة للفريق في جميع المسابقات، لعب اللاعب 138 دقيقة فقط. ظل على دكة البدلاء في مواجهات أمام لايبزيغ وإشبيلية وروما وأتلتيكو مدريد وراييو فاليكانو. وشارك أساسيًا أمام فياريال وخرج عند الدقيقة 52، ثم لعب 86 دقيقة أمام إلتشي.

منافسة في الجهة اليمنى

تراجعت فرصه بعد وصول دينزل دومفريس، كما يتيح تعدد مهارات فيديريكو فالفيردي لأنشيلوتي خيارًا آخر في الجهة اليمنى للدفاع. ويجد اللاعب صعوبة في تثبيت مكانه في تشكيلة المدرب الإيطالي، رغم أن قدرته على صناعة الفرص من الخلف وتنظيم اللعب بتمريراته تُعد أصلًا قيّمًا.

ليفربول والعودة إلى أنفيلد

قال الحساب إن اللاعب سيبقى دائمًا يحمل ليفربول في قلبه، وإن الإعارة القصيرة إلى الدوري الإنجليزي في يناير خيار واحد مطروح. ويرى التحديث أن العودة العاطفية إلى ملعب أنفيلد تُعد من الاعتبارات الرئيسية، نظرًا لارتباطه الوثيق بالنادي الذي تربى فيه. يشير التحديث كذلك إلى أن أندية في الدوري الإنجليزي، ومنها تشيلسي وأرسنال، تتابع وضعه.