برامج الحماية، أو ما يُعرف بالعربية بـ«مضادات الفيروسات» و«حزم الأمان»، هي برمجيات تراقب الجهاز وتكشف البرامج الخبيثة وتمنع الوصول إلى المواقع الاحتيالية. يستخدمها المستخدم في مصر وغيرها من الدول العربية لحماية الحاسوب والهاتف وبياناته الشخصية والمالية من السرقة والفدية الإلكترونية والتجسس.

ما الذي يجب أن تقارن به قبل الاختيار؟

المقارنة الصحيحة لا تعتمد على الاسم وحده، بل على عدة معايير ثابتة في طبيعتها، وإن تغيّرت تفاصيلها مع الوقت:

كفاءة الكشف: قدرة البرنامج على التعرف على الفيروسات الجديدة وبرامج الفدية، وتقارير الاختبارات المستقلة التي تنشرها مختبرات معروفة في هذا المجال توضح ذلك بالأرقام.

قدرة البرنامج على التعرف على الفيروسات الجديدة وبرامج الفدية، وتقارير الاختبارات المستقلة التي تنشرها مختبرات معروفة في هذا المجال توضح ذلك بالأرقام. أثره على أداء الجهاز: بعض البرامج تستهلك موارد كثيرة وتبطئ الحاسوب، وهذا مهم خاصة للأجهزة متوسطة الإمكانات الشائعة لدى كثير من المستخدمين.

بعض البرامج تستهلك موارد كثيرة وتبطئ الحاسوب، وهذا مهم خاصة للأجهزة متوسطة الإمكانات الشائعة لدى كثير من المستخدمين. الحماية من المواقع الاحتيالية: وجود فلتر للروابط والرسائل المشبوهة يحمي من أكثر أنواع الهجوم انتشارًا، وهو التصيد عبر البريد والرسائل النصية.

وجود فلتر للروابط والرسائل المشبوهة يحمي من أكثر أنواع الهجوم انتشارًا، وهو التصيد عبر البريد والرسائل النصية. دعم الهاتف والحاسوب معًا: إن كنت تستخدم أجهزة متعددة، فتحقق من أن الحزمة تغطي أنظمة التشغيل التي تستخدمها.

إن كنت تستخدم أجهزة متعددة، فتحقق من أن الحزمة تغطي أنظمة التشغيل التي تستخدمها. سهولة الاستخدام باللغة العربية: وجود واجهة عربية أو على الأقل تعليمات واضحة يسهّل ضبط الإعدادات بصورة صحيحة.

الفروق الجوهرية بين الفئات

تنقسم برامج الحماية عادةً إلى ثلاث فئات رئيسية، ولكل منها مزاياها وعيوبها:

الفئة المزايا القيود المحتملة الحزم المدفوعة الشاملة حماية متعددة الطبقات، وجدار ناري، وأدوات لحماية الخصوصية تكلفة اشتراك دورية، وقد تستهلك موارد أكثر البرامج المجانية الأساسية حماية جيدة من الفيروسات الشائعة دون تكلفة ميزات محدودة، وإعلانات أحيانًا، وأدوات أقل للحماية من الاحتيال أدوات الحماية المدمجة في نظام التشغيل مدمجة وخفيفة ومحدَّثة تلقائيًا قد تكون أقل شمولًا في بعض الحالات المتقدمة، فيُستحسن مراجعة تقارير الاختبار

لا توجد حزمة واحدة هي الأفضل للجميع. المستخدم الذي يتعامل مع بيانات مالية وحسابات بنكية حساسة يحتاج إلى حماية أشمل من المستخدم الذي يتصفح في الغالب ويستخدم الهاتف للتواصل. وفي الحالتين، ما ينفع فعلًا هو تحديث البرنامج باستمرار وعدم تعطيل الحماية.

عادات تكمّل أي برنامج حماية

أقوى برنامج حماية لا يغني عن الوعي. وهذه خطوات عملية تنطبق على أي جهاز:

فعّل التحديثات التلقائية لنظام التشغيل والبرامج والمتصفح. لا تفتح المرفقات أو الروابط الواردة من مصادر غير معروفة، حتى إن بدت مألوفة. استخدم كلمات مرور قوية مختلفة لكل حساب، وفعّل التحقق بخطوتين حيث يتوفر. احتفظ بنسخة احتياطية من ملفاتك المهمة على وسيلة منفصلة عن الجهاز. راجع إعدادات الخصوصية في التطبيقات، وامنح الأذونات بقدر الحاجة فقط.

كيف تختار بثقة؟

ابدأ بتحديد احتياجك: هل تريد حماية أساسية لجهاز واحد، أم حماية لعائلة كاملة على أجهزة متعددة؟ ثم قارن بين الخيارات في الفئة نفسها بالاعتماد على تقارير الاختبار المستقلة وتجربة الاستخدام. أسعار الاشتراكات والعروض وتفاصيل الباقات تتغير باستمرار، لذلك تُعرض دائمًا على الموقع الرسمي للشركة المطورة، ويمكن الاطلاع على آخر التحديثات والمواصفات هناك مباشرة.

وتذكّر أن الهدف ليس اختيار برنامج مثالي بل بناء منظومة حماية متكاملة: برنامج موثوق، وتحديثات منتظمة، وحذر في التعامل مع الرسائل والروابط. بهذه الطريقة تحقق حماية حقيقية تبقى صالحة مع تغيّر البرامج والأسعار.