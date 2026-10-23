ابدئي بتنظيف الوجه جيدًا بغسول لطيف مناسب لنوع بشرتك، ثم جففي الوجه بقطعة قطن ناعمة دون فرك. حضّري القناع: ضعي ملعقة كبيرة (نحو 10 غرامات) من نشا الذرة في وعاء نظيف. أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسميكة بقوام الكريمة، واحرصي على عدم وجود كتل. أضيفي ملعقة صغيرة من العسل (نحو 5 غرامات) إن أحببتِ، فهو يلطف القناع ويرطب البشرة. ضعي الخليط على الوجه والرقبة بطبقة رقيقة متساوية، وتجنبي منطقة العينين. اتركيه من 10 إلى 15 دقيقة حتى يبدأ بالجفاف، ثم اغسليه بماء فاتر. اختمي بمرطب خفيف بعد الغسل مباشرة لتحافظي على رطوبة البشرة.

ما الذي يفعله النشا بالبشرة؟

يتميز النشا، وخاصة نشا الذرة، بقدرته على امتصاص الزيوت الزائدة وإعطاء إحساس مؤقت بالشد والنعومة أثناء جفاف القناع. هذا التأثير يظهر في الحال ويزول مع الوقت، فهو تحسين ظاهري ومؤقت للمظهر، ولا يعالج التجاعيد العميقة أو يعيد بناء الكولاجين في الجلد.

أما تخفيف التجاعيد الحقيقي فيحتاج إلى مكونات مثبتة علميًا مثل الريتينويدات والببتيدات وواقيات الشمس، وهذه تحتاج استخدامًا منتظمًا لأسابيع أو أشهر.

المتطلبات والاحتياطات

استخدمي نشا الذرة النقي فقط، وتأكدي من خلوه من الإضافات أو العطور.

قبل الاستخدام الأول، اختبري القناع على مساحة صغيرة من الجلد، مثل خلف الأذن أو داخل الذراع، وانتظري 24 ساعة.

لا تستخدميه إذا كانت لديك جروح أو حروق أو التهاب نشط في الجلد.

إذا شعرتِ بحكة أو احمرار شديد أو حرقان، اغسلي الوجه فورًا.

يكفي استخدامه مرة إلى مرتين أسبوعيًا، فالإفراط قد يجفف البشرة.

لا يغني القناع عن واقي الشمس اليومي، فالتعرض للشمس هو أهم أسباب ظهور التجاعيد المبكرة.

ملاحظات لقارئات مصر

في الطقس الحار والرطب، قد تحتاجين إلى تقليل كمية العسل أو الاكتفاء بالماء لتجنب الشعور بالثقل. وفي الأجواء الجافة، يفضل إضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا بدلًا من الماء الزائد.

إذا كانت لديك بشرة حساسة أو مشكلات جلدية مزمنة، فاستشيري طبيب الجلد قبل تجربة أي وصفة منزلية. ويمكنك الاطلاع على أحدث التوصيات الطبية للعناية بالبشرة من خلال المنصات المتخصصة التابعة للجهات الطبية المعتمدة في بلدك.

خلاصة

النشا وصفة منزلية بسيطة تمنح البشرة شعورًا مؤقتًا بالنعومة والشد، لكنها لا تزيل التجاعيد بشكل دائم. للحصول على نتائج أطول أمدًا، اجمعي بين العناية اليومية بالترطيب، وواقي الشمس، والمكونات المثبتة علميًا، واعتبري القناع الطبيعي إضافة لطيفة لا بديلًا عنها.