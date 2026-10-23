ترامب: ماسك أعاد الإنترنت لأوكرانيا وزيلينسكي يتحفّظ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيلون ماسك أعاد خدمة الإنترنت لأوكرانيا، وذلك بعد ساعات من تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد فيه أن الاتصال لم يُستعد بالكامل بعد. وجاء كلام ترامب في وقت تتواصل فيه الأزمة حول خدمة «ستارلينك» التابعة لماسك.

أوكرانيا تعتمد على «ستارلينك» في المعارك

تعتمد أوكرانيا على «ستارلينك»، المملوكة لشركة «سبيس إكس» التابعة لماسك، في اتصالات المعارك وأنظمة الإنذار المبكر خلال الهجمات الصاروخية الروسية. ويؤثر التباطؤ في الخدمة على قدرة كييف على استخدام المسيّرات في مهاجمة روسيا.

نفى ماسك سابقًا أن يكون وراء هذا التباطؤ. في المقابل، قال زيلينسكي يوم الخميس إن سرعة النظام المستخدم في الجيش الأوكراني لم تُستعد بالكامل بعد، وإنها «لم تُستعد إلى 400 كم/ساعة بعد»، مضيفًا أن العمل جارٍ لذلك.

ترامب يتجنب تأكيد الضغط على ماسك

رفض ترامب التعليق على تقرير يفيد بأنه ضغط على ماسك لإعادة الخدمة، لكنه قال: «في المحصلة، لقد أعادها». وكانت إدارته قد أكدت سابقًا أنها لم تطلب من شركة ماسك تقييد الوصول.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب اتصل بماسك وطلب رفع القيود عن استخدام أوكرانيا لـ«ستارلينك»، وأن ترامب أبدى استياءه من بقاء سرعة النظام عند نحو 160 كم/ساعة. وأفاد التقرير بأن النظام عاد إلى العمل بشكل أكثر طبيعية يوم الخميس، بعد وقت قصير من تلك المحادثة. ولم تؤكد بي بي سي هذا التقرير، وتواصلت مع البيت الأبيض وشركة «سبيس إكس» طلبًا لتوضيح.

قيود الاتصال تتزامن مع ملفات أخرى

جاءت قيود الاتصال بينما ضغط ترامب على زيلينسكي لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، التي يرى أنها رفعت الأسعار. ومع اقتراب الانتخابات النصفية في الشهر المقبل، أعفى ترامب بعض العقوبات على روسيا ووافق على صفقة لاستيراد الديزل الروسي إلى السوق الأمريكية، وهي خطوة انتقدتها أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في 14 أكتوبر، لأول مرة، عن انقطاع في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة. وقال زيلينسكي إنه ينتظر ردًا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وعد بالعودة إليه بمعلومات خلال نحو 48 ساعة.