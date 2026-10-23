تراجع واسع في وول ستريت

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2% في جلسة الخميس، وهو أسوأ يوم له منذ تموز. أما مؤشر ناسداك المركب فتراجع بنسبة 2.6%.

وكان ضعف أسهم التكنولوجيا طاغياً إلى درجة أن الأغلبية الساحقة من الأسهم الأمريكية الأخرى ارتفعت فعلاً. ومع ذلك لم ينجُ مؤشر داو جونز الصناعي من الضغط، إذ اكتفى بالصعود 11 نقطة، أي أقل من 0.1%.

أسهم كبرى تحت الضغط

هبط سهم Nvidia بنسبة 4.4%، وكان أقوى قوة دفعت المؤشر S&P 500 نحو الأسفل. وتراجع سهم CoreWeave بنسبة 10.1%، بسبب القلق من ديونه المرتبطة بشراء رقائق Nvidia.

سجلت شركة Lam Research أرباحاً وإيرادات للصيف أعلى قليلاً من توقعات المحللين، لكن سهمها هوى بنسبة 11.8%. وانخفض سهم Meta Platforms بنسبة 7% بعد إعلانها إيرادات فصلية أقوى من المتوقع، بينما جاءت أرباحها دون التوقعات.

وأعلنت Meta أنها ستصدر فئة جديدة من الأسهم لجمع أموال تغطي استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ونفقات أخرى. أما سهم Tesla فتراجع بنسبة 3.1% رغم أرباح للصيف أعلى من المتوقع، إذ جاءت إيراداتها أضعف من التوقعات.

مخاوف من التقييمات والاقتراض

يعود قلق المستثمرين إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لبناء مراكز البيانات وشراء المزيد من رقائق الذكاء الاصطناعي. ويخشى كثيرون أن تكون أسعار أسهم هذا القطاع قد ارتفعت أكثر من اللازم بعد هوس استمر سنوات، رغم استمرار الشركات في تسجيل نمو.

امتداد الهبوط إلى آسيا وأوروبا

بدأ الضعف في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من آسيا، فهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 3.5%. وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3%، وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.7%.

وفي أوروبا، هبط مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.4%، وهو من أكبر الخسائر في القارة.

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر

ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 4% ليبلغ 113.17 دولاراً، بعد أن لامس أعلى مستوى له في خمسة أشهر. وكان سعر البرميل أقل من 97 دولاراً في بداية الشهر.