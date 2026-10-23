صينية البطاطا الحلوة بالبشاميل من الأطباق التي تجمع بين حلاوة البطاطا الطبيعية وقوام البشاميل الكريمي، وهي مناسبة للغداء العائلي أو تقديمها مع اللحم المشوي والسلطات. في هذا الدليل خطوات التحضير بالترتيب، ثم المقادير والملاحظات المهمة لنجاح الطبخة.

سلق البطاطا الحلوة في الماء المغلي مع قليل من الملح حتى تنضج من الداخل وتصبح طرية، ثم تصفيتها وتقشيرها وتقطيعها شرائح بسماكة نحو 1 سم. تحضير البشاميل: تذوب 3 ملاعق كبيرة من الزبدة في قدر على نار هادئة، ثم تُضاف 3 ملاعق كبيرة من الدقيق وتُقلّب دقيقة واحدة. يُصب الحليب تدريجياً (نحو 3 أكواب) مع التقليب المستمر حتى يتكاثف، ويُضاف الملح والفلفل الأسود وقليل من جوزة الطيب. ترتيب طبقة من شرائح البطاطا الحلوة في صينية مدهونة بالزبدة، ثم صب جزء من البشاميل فوقها، وتكرار الطبقات حتى ينتهي المكون. رش الجبن المبشور (نحو 100 جرام) فوق الطبقة الأخيرة، ثم الخبز في فرن متوسط الحرارة نحو 25 دقيقة حتى يتحمر السطح ويغلي البشاميل من الأطراف. ترك الصينية ترتاح 5 دقائق قبل التقطيع حتى تتماسك الطبقات.

المقادير الأساسية

المكون الكمية التقريبية بطاطا حلوة متوسطة الحجم 4 حبات (نحو 800 جرام) زبدة 3 ملاعق كبيرة لليخنة الأساسية و1 ملعقة لدهن الصينية دقيق أبيض 3 ملاعق كبيرة حليب كامل الدسم 3 أكواب جبن مبشور (موزاريلا أو شيدر أو مثلث) 100 جرام تقريباً ملح وفلفل أسود وجوزة طيب حسب الذوق، ربع ملعقة صغيرة من الجوزة

ملاحظات لنتيجة متقنة

اختر البطاطا الحلوة ذات القشرة البنية والقلب البرتقالي، فهي أحلى وأكثر قواماً من الأنواع الباهتة.

لا تُسلق البطاطا حتى تتفتت؛ يكفي أن تنضج لتسمح بالتقطيع المنتظم.

إذا كان البشاميل خفيفاً، أعد تسخينه على نار هادئة بضع دقائق مع التقليب، فيتكاثف دون أن يحترق.

يمكن إضافة قليل من الثوم المهروس إلى الزبدة قبل الدقيق، أو خلط البشاميل بقليل من الجبن الرومي للحصول على نكهة أعمق.

يُحفظ الباقي في الثلاجة لمدة يومين تقريباً، ويُعاد تسخينه في الفرن حتى يسخن من الوسط.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

صب الحليب دفعة واحدة، فيتكتل البشاميل ويصعب إصلاحه؛ الأفضل الصب التدريجي.

تقطيع البطاطا بسماكة غير متساوية، فتنضج بعض الشرائح قبل غيرها.

الإفراط في الملح، لأن الجبن يضيف ملوحة إضافية.

بهذه الخطوات والمقادير تخرج الصينية بطبقات متماسكة وطعم متوازن بين الحلاوة والكريمية. وللتأكد من أحدث أسعار المكونات في السوق المحلي، يُرجى الرجوع إلى المتاجر أو المنصات الرسمية المعنية بالأسعار.