موعد الندوة ومكانها

دعت ناسا وسائل الإعلام إلى حضور ندوة فون براون لاستكشاف الفضاء لعام 2026، التي تُعقد من يوم الاثنين 26 أكتوبر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر. وتستضيف جامعة ألاباما في هانتسفيل الفعالية.

وتجمع الندوة سنويًا قادة من الحكومة والصناعة والسياسات والأوساط الأكاديمية. وتنظمها الجمعية الفلكية الفضائية الأمريكية بالتعاون مع مركز مارشال للرحلات الفضائية.

القمر في صدارة الجلسات

تركز ندوة هذا العام على عودة البشرية إلى القمر. وتتناول كذلك البنية التحتية المستدامة على سطح القمر، إلى جانب الدفع الفضائي المتقدم.

كما تتطرق الندوة إلى القوى العاملة الفضائية المتطورة. وتشمل الحلقات النقاشية برنامجي Artemis II وArtemis III، وتضم نقاشات حول التقنية النووية الفضائية، وأخرى حول مرونة سلسلة الإمداد لقاعدة قمرية.

المتحدثون من ناسا

يشارك في الندوة عدد من مسؤولي ناسا، من بينهم كيسي سوايلز، نائب المدير المساعد. كما يتحدث ستيفن كاش، مدير مركز مارشال للرحلات الفضائية التابع للوكالة، ونيكي فوكس، المديرة المساعدة لإدارة المهام العلمية في المقر الرئيسي لناسا.

ويحضر تشارلي بلاكويل-تومسون، مدير إطلاق Artemis II في مركز كينيدي، ويشارك ستيف كريش، مدير برنامج هبوط الإنسان على القمر في مركز مارشال. وتشارك ديبي ويتيس كورث، المديرة بالوكالة لبرنامج أوريون في مركز جونسون.

التسجيل وطلبات المقابلات

ينبغي للإعلاميين الراغبين في طلب مقابلة مع المتحدثين من ناسا التواصل مع لانس د. ديفيس وجoel والاس. أما من يرغب في المشاركة حضوريًا أو عبر الإنترنت، فعليه التسجيل لدى الجمعية الفلكية الأمريكية.