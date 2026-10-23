أعلنت جوجل توسيع الجزء المتعلق بخرائط جوجل من ميزة الذكاء الشخصي في تطبيق Gemini، وذلك يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، وفق ما نشرته الشركة في ذلك اليوم.

ماذا تفعل الميزة؟

تتيح ميزة الذكاء الشخصي لـ Gemini الاستفادة من رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم، لتخصيص إجاباته دون الحاجة إلى أن يحدد المستخدم التفاصيل بنفسه. وتعمل الميزة بهذه الطريقة منذ إطلاقها.

ومنذ إطلاقها، سمح التطبيق المتصل «خدمات البحث» لـ Gemini بالوصول إلى البحث والخرائط والتسوق والأخبار و«رحلات جوجل وفنادقها». والتوسعة الجديدة تضيف بُعداً آخر إلى هذا الربط.

ما الجديد في الخرائط؟

يمتد الربط الآن إلى عمليات البحث التي يجريها المستخدم في الخرائط، وإلى الأماكن المحفوظة لديه. وبعد أن كان الوصول مقتصراً على الخدمات العامة، بات بإمكان Gemini الاطلاع على ما يبحث عنه المستخدم في الخرائط وما يحفظه منها.

وأوضحت جوجل المثال التالي: مستخدم لديه قائمة بمطاعم يرغب في تجربتها، ويسأل عن أفضل مكان بعد اجتماعات اليوم. عندها يتحقق Gemini من مكان آخر اجتماع للمستخدم، ثم يبحث عن الأماكن المحفوظة القريبة منه. ويجمع هذا المثال بين الخرائط وتقويم جوجل لتقديم توصيات مخصصة لليوم.

كيف يُفعَّل ومتى يصل إلى أندرويد أوتو؟

يمكن تشغيل الذكاء الشخصي من خلال صفحة إعدادات التخصيص في Gemini. ويتطلب الأمر إذن المستخدم، إذ قالت جوجل إن Gemini يستطيع، بعد الحصول على هذا الإذن، استخدام عمليات البحث في الخرائط والأماكن المحفوظة مع تقويم جوجل لتقديم توصيات يومية.

وستصل ميزة الذكاء الشخصي إلى أندرويد أوتو هذا الأسبوع.

نموذج Gemini 4 Argon يحل محل Deep Think

بعد إطلاق Gemini 4 Argon، أبلغت جوجل مشتركي خدمة AI Ultra بأن النموذج الجديد سيحل قريباً محل وضع Deep Think. وقالت الشركة لهؤلاء المشتركين إن بإمكانهم التحول إلى Argon حين يحتاجون إلى استدلال أعمق.

يقدّم Gemini 3.1 Pro حالياً مستوى تفكير اسمه «Deep Think» فوق مستويات High وMedium وLow. وكان آخر تحديث لوضع الاستدلال المتخصص هذا في فبراير. ولم يوضح الإشعار داخل التطبيق ما إذا كان إيقاف Deep Think يعود إلى تقاعد نموذج Gemini 3.1 Pro، أم إلى التخلص التدريجي من هذا الوضع وحده.