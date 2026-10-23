شكاوى من تراجع عمر البطارية

يعاني بعض مالكي هواتف Galaxy S24 وS25 من تراجع كبير في عمر البطارية بعد تثبيت أحدث تحديثات سامسونغ، وهو One UI 9 المبني على أندرويد 17. ظهرت التقارير بعد أن بدأ التحديث يُطرح على نطاق أوسع.

ذُكر أن هاتف أحد المستخدمين نفدت بطاريته في أقل قليلًا من 5 ساعات، مع الإقرار بأن الاستخدام كان مكثفًا. وأفادت تقارير أخرى بزيادة استنزاف البطارية أثناء الخمول.

أجهزة من سلسلة Galaxy S25 أيضًا

وردت تقارير عن أجهزة من سلسلة Galaxy S25 كذلك. ومن بينها تقرير لمستخدم يقول إنه مضطر إلى شحن هاتفه من 3 إلى 4 مرات يوميًا، مع ظهور مشكلات مماثلة لدى آخرين.

التقارير ليست واسعة الانتشار، ولم يُبلِّغ عدد كبير من المستخدمين عن المشكلة نفسها. ويبدو حتى الآن أن ما يحدث استثناءٌ وليس القاعدة.

نمط مألوف بعد التحديثات الكبرى

يُعدّ هذا النمط مألوفًا، إذ تسوء البطارية أحيانًا، على الأقل لدى بعض المستخدمين، بعد التحديثات الكبرى للأجهزة السابقة. وتميل التحديثات الكبرى للنظام، كما ذُكر، إلى الخروج عن المسار المعتاد أحيانًا.

خطوات يقترحها المستخدمون

من الخطوات المتبعة لمعالجة المشكلة إعادة تشغيل الجهاز، وإيقاف التطبيقات المتسببة بها قسرًا. وإذا لم تُجدِ هذه الخطوات، يلجأ البعض إلى إجراء إعادة ضبط المصنع.