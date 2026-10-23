وصل جهاز iPhone Duo إلى صحفي الفيديو دان باربيرا قبل موعده بيوم واحد، وأجاب الصحفي اليوم عن أسئلة يطرحها الناس حول الجهاز الجديد. جاء ذلك في تجربة أولية، وتناولت الإجابات الجوانب التي يهتم بها القراء قبل الشراء.

تطبيقات لم تُحدَّث بعد وتجربة أقل من المرجوة

بعض التطبيقات لم تُحدَّث بعد، وتظهر على جانبيها أشرطة سوداء سميكة. ورغم ذلك يمكن استخدامها، لكن تجربة الاستخدام ليست جيدة.

يتوقع باربيرا ظهور عدد كبير من تحديثات التطبيقات بدءًا من الغد. ومن المنتظر أن تتغير تجربة الاستخدام بعد تحديث التطبيقات الكبرى، وعندها سيتضح بشكل أفضل ما إذا كان الجهاز يستحق الشراء.

كاميرا تعادل iPhone 17 وتقصر عن iPhone 18 Pro

كاميرا iPhone Duo تعادل كاميرا iPhone 17. وهي أقل جودة من كاميرا iPhone 18 Pro ذات فتحة العدسة المتغيرة، لكنها ليست سيئة.

لا يحتوي الجهاز على عدسة تقريب (تيليفوتو)، وتُعد جودة الكاميرا من أبرز التنازلات فيه. أما كاميرا Face ID المثبتة أسفل الشاشة فهي مقبولة لمكالمات الفيديو العادية، لكن جودتها ضعيفة نسبيًا في الاستخدامات الأخرى.

فتح الجهاز وتصميمه وسعره

Touch ID أبطأ من Face ID، لأن Apple أضافت فيه توقفًا متعمدًا. ولفتح الجهاز عبر Touch ID يجب لمس الزر والضغط عليه مطولًا. ويمكن فتحه باستخدام Apple Watch، وهذه التجربة أقرب إلى Face ID.

الشاشة الداخلية متينة، وتشبه شاشة iPad ذات الملمس النانوي. وهي تلتقط بصمات الأصابع، لكنها لا تبدو سهلة الكسر أو الخدش. أما وزن الجهاز فأكبر من هواتف iPhone الأخرى، وقد يبدو حجمه ضخمًا.

قد يتمكن المستخدم من استخدام الجهاز بيد واحدة حسب حجم يده، لكن الاستخدام باليد اليسرى أصعب، لأن زر Touch ID وأشرطة التنقل على الشاشة موجودة على اليمين. ويبلغ سعر iPhone Duo الابتدائي 1,999 دولارًا، وهو مرتفع، وفيه تنازلات قد تثني بعض الناس عن شرائه.

تعدد المهام ومراجعة مرتقبة

تعدد المهام بتشغيل تطبيقين جنبًا إلى جنب مفيد، ومن الممكن مثلًا مشاهدة فيديو أثناء تصفح موقع إلكتروني. وستنشر المجلة مراجعة كاملة لجهاز iPhone Duo قريبًا.