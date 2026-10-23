أعلنت شركة أورانج ثيوري فيتنس أن أعضاءها سيتمكنون من ربط ساعة آبل الخاصة بهم بنظام تتبع الأداء داخل الاستوديو اعتباراً من يوم غد الجمعة 23 أكتوبر 2026.

خدمة جديدة تحمل اسم OTconnect for Apple Watch

الخيار الجديد يحمل اسم OTconnect for Apple Watch، وهو جزء من منصة التقنيات المتصلة الخاصة بالشركة. وتتابع المنصة الأداء لحظة بلحظة، وتقدم نتائج التمرين بعد انتهاء الحصة.

ربط الساعة الشخصية يتطلب رسماً لمرة واحدة قدره 99 دولاراً. ويبقى الربط بساعة آبل اختيارياً، ويعمل إلى جانب حل OTconnect Beat الموجود حالياً.

ماذا يرى المتدرب على معصمه

أثناء الحصة يستطيع الأعضاء متابعة السعرات الحرارية المحروقة ومعدل ضربات القلب ومناطق القلب على معصمهم، إضافة إلى نقاط Splat. أما قبل الحصة فيمكن بدء التمرين من الساعة بعد أن تتصل بنظام OTconnect.

بعد انتهاء الحصة، يطلع العضو على ملخص أدائه داخل تطبيق Apple Watch. ويجد مزيداً من بيانات التمرين وتحليلات مخصصة في تطبيق OTF وعبر البريد الإلكتروني.

تكامل ثانٍ دون أجهزة إضافية

هذه ثاني مرة تدمج فيها الشركة ساعة آبل في خدماتها. فقد جاء التكامل الأول في عام 2019 عبر ملحق OTbeat Link الذي كلف 129 دولاراً، وكان يُثبَّت على حزام الساعة ويربطها بنظام مراقبة ضربات القلب داخل الاستوديو.

التكامل الجديد يلغي الحاجة إلى هذا الجهاز الإضافي. وكان OTbeat Link قد توقف عن الإنتاج تقريباً عام 2022.

المتطلبات والمزايا المرافقة

يتطلب OTconnect for Apple Watch نظام watchOS 11.6 أو أحدث، ويعمل على ساعات Apple Watch Series 6 فما فوق، وApple Watch SE فما فوق، وApple Watch Ultra فما فوق.

يتضمن الرسم لمرة واحدة ما يصل إلى شهرين مجانيين من Apple Music وApple Fitness+.