ستضيف Apple TV ميزة الملفات الشخصية إلى تطبيقي iPhone وiPad مع الإصدار iOS 27.2 وiPadOS 27.2. وكانت الخدمة حتى الآن الخدمة البثية الكبرى الوحيدة التي لا توفر هذه الميزة على الهاتف واللوحي. وأعلنت Apple الخبر يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

ملفات شخصية تنتقل بين أجهزة Apple

الملفات الشخصية موجودة أصلاً على tvOS لعرض المحتوى على الشاشة الكبيرة، والآن ستصل إلى منصات Apple الأخرى. وتتزامن الملفات تلقائياً بين المنصات، فيحتفظ كل مشاهد بسجل التشغيل وقوائم الانتظار والتوصيات الخاصة به.

ويمكن لولي الأمر إنشاء ملف شخصي لطفله، بحيث لا يرى الطفل إلا المحتوى المناسب لعمره.

شخصيات الأطفال صوراً للملفات

أضافت Apple خيارات جديدة لصور الملفات الشخصية في iOS 27.2. وأصبحت شخصيات من مسلسلات Apple TV للأطفال متاحة الآن كصور للملفات، ومن بينها شخصيات The Snoopy Show وFrog and Toad وStillwater.

لغة الإشارة في أفلام ومسلسلات مختارة

تضيف Apple TV دعم لغة الإشارة الرسمي في أفلام ومسلسلات مختارة، متجاوزةً بذلك خيارات الترجمة المصاحبة. ويمكن للمستخدمين تفعيل لغة الإشارة الأمريكية (ASL) أو البريطانية (BSL) بشكل اختياري مع iOS 27.2.

ويوجد خيار التفعيل في تطبيق الإعدادات ضمن Apps ⇾ TV ⇾ Sign Language. ولم تعلن Apple بعد عدد عناوين Apple TV التي ستدعم لغة الإشارة في البداية.

موعد الإصدار والسعر

يُذكر أن الإصدار iOS 27.2 سيصدر الأسبوع المقبل. وتبلغ تكلفة اشتراك Apple TV 14.99 دولاراً شهرياً، ويمكن الحصول عليه بخصم ضمن حزمة Apple One.