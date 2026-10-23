ميزة جديدة في تطبيق الهاتف ضمن نظام iOS 27

تتناول تغطية صحفية ميزة جديدة في تطبيق الهاتف ضمن نظام iOS 27 تحمل اسم «سياق المكالمة» (Call Context). وهي من ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل (Apple Intelligence)، وتعرض تلقائياً معلومات ذات صلة على شاشة المكالمة عند الاتصال بشركة أو جهة تجارية.

بحسب ما ورد على موقع آبل، يمكن للميزة أن تعرض معلومات من تطبيقات مختلفة. ومن الأمثلة المذكورة رمز تأكيد يظهر من تطبيق البريد عند الاتصال بشركة طيران.

تجربة الكاتب مع الميزة عند الاتصال بشركة طيران

يقول كاتب التقرير إنه لا يميل كثيراً إلى المكالمات الهاتفية، ولذلك لا يقضي وقتاً طويلاً في تطبيق الهاتف. غير أنه حجز قبل فترة قصيرة رحلات طيران مع شركة «ساوثويست إيرلاينز»، ثم احتاج إلى الاتصال بها بشأن تغيير في الرحلة.

عند الاتصال ظهرت تفاصيل رحلته تلقائياً على الشاشة. كما عرض الهاتف رقم التأكيد بصوت عالٍ أثناء المكالمة، وأظهر النظام تفاصيل رحلة أخرى للشركة نفسها مكدسة أسفل الرحلة الأساسية.

وفي معظم الحالات تكون المعلومات الأكثر صلة على بعد نقرة واحدة. وقد استخدم الكاتب الميزة عدة مرات في نظام iOS 27، وخلص سريعاً إلى أنها إضافة بديهية يُتوقع أن تلقى إقبالاً.

مقارنة مع الميزات المفضلة في نظام iOS 26

كانت أبرز ميزتين مفضلتين لدى الكاتب في نظام iOS 26 السابق هما «فرز المكالمات» (Call Screening) و«المساعدة في الانتظار» (Hold Assist).

التوافر والأجهزة المدعومة

الميزة متاحة في البداية باللغة الإنجليزية فقط. وتقتصر على طرازات آيفون وآيباد وماك وساعة آبل التي تدعم Apple Intelligence.

ويسأل التقرير القراء عما إذا جربوا الميزة في نظام iOS 27 وكيف كانت تجربتهم، ويدعوهم إلى مشاركة آرائهم في التعليقات.

ملحقات مقترحة في نهاية التقرير

يتضمن التقرير في نهايته قائمة بملحقات آيفون مقترحة. من بينها سماعات AirPods Pro 3 بسعر 199 دولاراً بدلاً من 249 دولاراً، وحامل سيارة يعمل بتقنية MagSafe.

وتشمل القائمة أيضاً علبة بطارية لجهاز AirTag بعمر عشر سنوات، وشاحن طاقة بقدرة 100 واط بمنفذ USB-C للشحن السريع. كما تضم جهاز AirTag 2 متوفراً بعبوة واحدة أو عبوة من أربع قطع.