ارتفاع المبيعات خلال تسعة أسابيع

أعلنت سامسونغ اليوم، الخميس 22 أكتوبر 2026، تحديثًا جديدًا حول أداء هاتفيها القابلين للطي في أوروبا. ويغطي التحديث أول تسعة أسابيع من توفر الهاتفين في الأسواق.

وبحسب الشركة، ارتفعت مبيعات Galaxy Z Fold8 وFold8 Ultra مجتمعين بنسبة 45% خلال هذه الفترة، منذ طرحهما في 7 أغسطس. وتقارن الشركة هذه الأرقام بمبيعات Galaxy Z Fold7 في الأسابيع المقابلة من عام 2025.

وكانت الشركة قد قالت في سبتمبر إن المبيعات المجمعة تفوقت بنسبة 50% على مبيعات Fold7 في العام الماضي. والرقم المعلن اليوم أقل من ذلك، إذ تراجعت الفجوة قليلًا منذ سبتمبر.

مقارنة بين طرازين وطراز واحد

تجمع المقارنة بين طرازين صدرا هذا العام، في مواجهة طراز واحد صدر العام الماضي. وهذا ما يجعل الرقم المجمع يبدو مضللًا إلى حد ما، كما يرى كاتب هذا الخبر.

ولم تفصّل سامسونغ الأرقام حسب الطراز، لذلك لا يُعرف إن كان أي من طرازي Fold8 يتفوق وحده على Fold7.

البحث على الإنترنت وأثر هاتف Apple

قالت سامسونغ إن الزيادة مدفوعة بـ"طلب استثنائي" على الهاتفين، وأشارت إلى اتجاهات البحث على الإنترنت كدليل إضافي على ذلك.

ففي 32 سوقًا أوروبية، زادت عمليات البحث عن هواتف سامسونغ القابلة للطي بأكثر من 260% في سبتمبر مقارنة بأغسطس. وكانت أكبر قفزة بنسبة 460% في الأسبوع من 6 إلى 12 سبتمبر مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي ذلك الأسبوع كشفت Apple عن أول هاتف قابل للطي لها، باسم iPhone Duo. ويُطرح هاتف Apple في السوق غدًا، ويبدو أنه أثّر إيجابًا على اهتمام الناس بالهواتف القابلة للطي عمومًا.