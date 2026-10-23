شركة ناشئة لأتمتة اكتشاف الأدوية

أعلن كيفن وايل، الرئيس السابق للعلوم في OpenAI، إطلاق شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تحمل اسم Warp Sciences. وأوضح أن الشركة تركز على أتمتة أعمال المختبرات الرطبة في اكتشاف الأدوية.

وتدرب الشركة الروبوتات على تصنيع المركبات الواعدة التي يحددها الباحثون، ثم تختبرها. وتهدف عبر هذا العمل إلى تسريع اكتشاف الأدوية من خلال روبوتات تعمل على مدار الساعة.

إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة

تعتمد شركات التقنية الحيوية منذ سنوات على متعاقدين في الصين، مثل WuXi AppTec، في تصنيع آلاف الأشكال المختلفة من الجزيئات. ويُعد هذا العمل الأكثر كثافةً في الجهد البشري.

ويأمل وايل أن يعيد عبر الشركة هذا العمل إلى الولايات المتحدة. كما يريد عزل عملية تطوير الأدوية بأكملها عن مخاطر سلاسل الإمداد الجيوسياسية.

تدريب الروبوتات بمشاركة الكيميائيين

يرتدي الكيميائيون البشر في الشركة كاميرات وقفازات مزودة بمستشعرات. وتتيح هذه الأدوات تدريب الروبوتات على تنفيذ مهام مختبرية متنوعة.

التمويل وقيمة الشركة

جمعت الشركة 215 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمتها 865 مليون دولار أمريكي. وقادت شركة Lightspeed جولة التمويل، وشاركت فيها شركات IVP وPremji Invest وLux Capital.

وأعلن وايل تأسيس الشركة وتمويلها عبر منصة X.