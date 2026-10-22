يقول مصدر لمجلة «فاريتي» إن الاختبارات النهائية للشاشة لاختيار الممثل الذي سيجسد شخصية جيمس بوند الجديدة ستُجرى خلال الأسبوع المقبل، وقد تبدأ من يوم الجمعة. وتعمل على هذا المشروع شركة «أمازون إم جي إم ستوديوز»، وهي الجهة التي تُطلق على الشخصية الرمز «007».

المرشحان الأبرز

لم يُحدَّد بعد من سيخضع للاختبار. غير أن اسمي كالوم تيرنر وجاك لودن يبدوان ضمن المرشحين. ولم يرد ممثلو الاثنين ولا الاستوديو فوراً على طلبات التعليق.

وكان تيرنر من المفضلين لتجسيد دور الجاسوس في وقت سابق من هذا العام. وفي فبراير، خلال الترويج لفيلم «Rosebush Pruning» في مهرجان برلين السينمائي، سُئل عن هذه الشائعات، فقال إن السؤال «مبكر جداً» ورفض الخوض فيه.

أما لودن فقد برز اسمه مؤخراً في صدارة الشائعات، بعدما ألمح زميله في مسلسل «Slow Horses»، الممثل غاري أولدمان، إلى أنه ضمن القائمة القصيرة. وقالت زوجته الممثلة سيرشا رونان إن الموضوع «ليس شيئاً يُطرح في منزلنا».

الإخراج والإشراف

يتولى دينيس فيلنوف إخراج الفيلم الجديد لبوند لصالح «أمازون إم جي إم». أما الإشراف على عملية الاختبار والتمثيل فتتولاه الممثلة نينا جولد.

موعد الإعلان

لم تُحدَّد بعد مدة زمنية رسمية لإعلان اسم بوند الجديد. لكن التوقعات تشير إلى أن الإعلان سيكون قبل نهاية العام.