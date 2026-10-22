ماريسكا يكشف عن محادثات صريحة مع فودين

أعلن إنزو ماريسكا أنه أجرى محادثات صريحة مع فيل فودين بهدف مساعدته على استعادة مستواه. وأوضح المدرب أنه التقى اللاعب مرتين أو ثلاث مرات، خصوصاً في بداية عمله مع الفريق.

عانى فودين خلال العامين الماضيين من تراجع واضح في المستوى. غير أنه سجّل أربعة أهداف في آخر مباراتين له، وهو ما يمنح الأمل في عودته إلى أفضل حالاته.

فاز فودين بجائزة أفضل لاعب في الموسم 2023-2024 من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين. ويعرف ماريسكا اللاعب منذ فترة عمله مساعداً لبيب غوارديولا، وهو ما يسهل الحوار بينهما.

الهدف إعادة فودين إلى مصاف أفضل لاعبي إنجلترا

يقول ماريسكا إن هدفه أن يعود فودين إلى مكانته بين أفضل لاعبي إنجلترا. ويرى أن تحسين اللاعبين يعني تحسين الفريق كله.

وشدد المدرب على أن الموسم طويل، وأنه لا يجوز الحكم على لاعب بمباراة واحدة. ويحتاج فودين إلى الاستمرار على مستوى ثابت ليحافظ على مكانه، في ظل المنافسة من رايان شيركي. وقد وصف ماريسكا شيركي بأنه من أفضل لاعبي أوروبا.

الفريق يتصدر الدوري ويستعد لأستون فيلا

حقق مانشستر سيتي سبعة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، ويتصدر الترتيب متقدماً بثلاث نقاط. ولم يتلقَّ الفريق تحت قيادة ماريسكا سوى خسارة واحدة في المنافسات، كانت أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

يسافر الفريق إلى أستون فيلا يوم السبت في وقت الظهيرة. وفي مباراة أيك أثينا يوم الأربعاء بدوري الأبطال، عاد إيرلينغ هالاند إلى اللياقة وجلس على دكة البدلاء في فوز الفريق.

ينتظر ماريسكا معرفة جاهزية ماتيوس نونيش وماتيو كوفاسيتش ونيكو أورايلي، بعد غيابهم عن مباراة أيك. وقال المدرب إن المزاج جيد وإن الفريق راضٍ عن بدايته، لكنه ما زال يطمح إلى المزيد من الانتصارات.