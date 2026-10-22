ظهور الهاتف في قاعدة بيانات IMEI

ظهر هاتف غالاكسي A08 5G المرتقب على الإنترنت، بعدما رُصد في قاعدة بيانات IMEI. ويعني هذا الظهور أن الجهاز موجود فعلاً وأن العمل على تطويره قد تقدّم.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الشركة تستعد لطرح الهاتف قريباً. لكن موعد الإطلاق لم يُعلن رسمياً حتى الآن.

نسخة 4G سبقت النسخة الجديدة

كانت سامسونغ قد أطلقت هاتفها الذكي الاقتصادي الأحدث، غالاكسي A08 بنسخة 4G، في الشهر الماضي. ومن هذا الجهاز تنطلق النسخة الجديدة.

وكان تسريب سابق قد أشار إلى أن الشركة تخطط أيضاً لإطلاق نسخة 5G من الجهاز.

موعد محتمل وما يُعرف عن المواصفات

زعم تسريب سابق أن سامسونغ ستطلق غالاكسي A08 5G في فبراير 2027. وإذا صحت هذه المعلومة، فسيضطر المستخدمون إلى الانتظار نحو ثلاثة أشهر إضافية حتى يصل الهاتف إلى الأسواق.

ولا تزال تفاصيل الميزات والمواصفات الخاصة بغالاكسي A08 5G غير معروفة. ويُتوقع أن تكون المكونات الداخلية مشابهة لتلك الموجودة في النسخة 4G. أما الفرق الرئيسي المتوقع فهو دعم اتصال الجيل الخامس 5G.