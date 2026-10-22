سجّل الدولار الأمريكي في السوق المصرية اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 سعر 54.38 جنيه، بعد تراجع قدره 0.05 جنيه أي ما نسبته 0.10% مقارنة بالأمس. الخطوة صغيرة في حجمها، لكنها تكفي ليلاحظها من اعتاد متابعة الأسعار كل صباح.

العملة السعر الدولار الأمريكي 54.38 جنيه اليورو 61.11 جنيه الريال السعودي 14.48 جنيه الجنيه الإسترليني 72.84 جنيه الدينار الكويتي 175.47 جنيه الدرهم الإماراتي 14.81 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

في المقابل جاء اليورو عند 61.11 جنيه بتراجع 0.02 جنيه، والجنيه الإسترليني عند 72.84 جنيه بارتفاع طفيف مقداره 0.01 جنيه. أما الريال السعودي فنزل إلى 14.48 جنيه بانخفاض 0.04 جنيه، وهو من أكثر العملات الواردة في الجدول تراجعاً بالنسبة المئوية إذ بلغ 0.24%.

ويبقى الدينار الكويتي الأعلى سعراً بين العملات المذكورة، فقد وصل إلى 175.47 جنيه بعد انخفاض 0.17 جنيه. وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 14.81 جنيه بفارق 0.01 جنيه فقط.

لماذا تتحرك الأسعار؟

سعر الصرف ليس رقماً ثابتاً يكتبه أحد، بل نتيجة لما يحدث في السوق كل يوم. حين يزيد الطلب على الدولار من المستوردين والمسافرين، يرتفع سعره أمام الجنيه، والعكس صحيح عندما يتدفق المال إلى السوق من الخارج أو تزيد المعروض من العملة الصعبة.

وكثيراً ما ينعكس ما يجري في الأسواق العالمية على هذه الأرقام، فارتفاع أو انخفاض أسعار السلع الأساسية أو تغير نظرة المستثمرين إلى الاقتصادات الناشئة يؤثر في الطلب على العملات. لا يعني ذلك أن كل حركة يومية لها سبب واحد واضح، فالسوق يتحرك أحياناً بدافع من تعاملات صغيرة متفرقة.

ماذا يعني ذلك لك؟

إذا كنت تشتري سلعة مستوردة أو تدفع قسطاً بعملة أجنبية، فالتراجع البسيط اليوم يوفر عليك القليل، لكنه لا يضمن شيئاً للغد. أما من يدخر بالجنيه، فيعني له الأمر أن قيمة مدخراته بالعملة الأجنبية تتغير مع كل صباح، ومن يملك مدخرات بالدولار يرى قيمتها بالجنيه تهتز مع كل تحرك في السعر.

يبقى الأهم أن تقرأ الأرقام كما هي وأن تفرّق بين حركة يوم واحد واتجاه يمتد لأيام. فالفارق اليوم بين 54.38 جنيه والسعر الذي كان أمس صغير، والمتابعة المنتظمة هي ما يكشف الصورة الحقيقية.