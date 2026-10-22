العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,326 جنيه ذهب عيار 21 6,410 جنيه ذهب عيار 18 5,494 جنيه الجنيه الذهب 51,280 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,087.70 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

الانخفاض طال كل عيارات الذهب تقريباً بالنسبة نفسها تقريباً، وهذا يعني أن التحرك جاء من السوق العالمية وليس من تغير محلي خاص بعيار دون آخر. فالعيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، سجل 6,410 جنيهات للجرام بتراجع 79.50 جنيه.

أما الجنيه الذهب، أي ثماني جرامات من عيار 21، فقد وصل إلى 51,280 جنيهاً بعد خسارة 636 جنيهاً. ومن يخطط لشراء قطعة كاملة سيجد الفرق واضحاً إذا قارن سعر اليوم بسعر أمس.

لماذا يتحرك السعر؟

السعر المحلي في مصر يتبع الأونصة العالمية بالدولار، والأونصة اليوم سجلت 4,087.70 دولار بانخفاض 46.70 دولار أي بنسبة 1.13%. الأونصة تزن 31.1 جراماً، ومنها يُحسب سعر الجرام الذي يتغير مع سعر الصرف.

يعني ذلك أن أي تراجع في الأونصة، أو أي ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه، ينعكس فوراً على الأسعار في محلات الصاغة. وفي الأيام التي يتراجع فيها الطلب العالمي على المعدن الأصفر تتراجع الأسعار معه، بينما يندفع المشترون حين يهدأ السوق.

بالنسبة للمشتري، التراجع اليوم فرصة للنظر في الشراء إذا كان القرار مدروساً ولا يحتاج إلى التوقيت الدقيق، لكن من الأفضل مقارنة سعر المحل بالسعر المعلن قبل الدفع، لأن هامش الصاغة يختلف من محل لآخر. أما من يدخر، فيتذكر أن الذهب يتحرك صعوداً وهبوطاً، والقرار الأهم هو مدة الاحتفاظ به وليس ليوم واحد.

يبقى الرقم الذي يتابعه كثيرون كل صباح هو سعر الجرام عيار 21، لأنه المرجع الأشهر في التعاملات اليومية، والحركة الحالية تشير إلى تراجع متوازن عبر العيارات الثلاثة دون قفزات مفاجئة.