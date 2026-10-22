تحديث بختم زمني غير معتاد على Galaxy S26 Ultra

وصل أمس الأربعاء تحديث جديد لخدمات Google Play إلى وحدات Galaxy S26 Ultra التي تعمل بالإصدار المستقر من One UI 9.0. يبلغ حجم التحديث نحو 100 ميغابايت، ويظهر فيه ختم زمني لم يعتده المستخدمون.

كان المستخدمون يتوقعون ختم أكتوبر 2026 أو نوفمبر 2026، نظرًا لاقتراب نهاية الشهر الحالي. غير أن التحديث يحمل ختم 1 يناير 2027، أي بفارق يزيد على شهرين عن التاريخ الحالي.

تحديثات دورية تختلف عن تحديثات النظام

تتلقى هواتف سامسونج وأجهزتها اللوحية تحديثًا واحدًا أو أكثر لخدمات Google Play تقريبًا كل شهر. وتختلف هذه التحديثات عن تحديثات النظام والتطبيقات، إذ لا تظهر برقم إصدار، بل بختم زمني يشير إلى التاريخ الذي تنتمي إليه.

لم تنشر Google سجل تغييرات لهذا التحديث أو لغيره، كعادتها. لذلك يبقى الختم الزمني المؤشر الوحيد المتاح للمستخدم عن طبيعة التحديث.

طريقة التحقق من التحديث

يمكن للمستخدمين التحقق من توفر التحديث وتثبيته عبر مسار واضح في الإعدادات. يُفتح خيار «حول الهاتف»، ثم «معلومات البرنامج»، ثم «تحديث Google Play System».

قد تتلقى هواتف سامسونج الأخرى حول العالم هذا التحديث قريبًا. ولم يحدد التقرير موعدًا لوصوله إليها.

واجهة One UI 9.0 تقترب من التوزيع الكامل

تكاد سامسونج تنتهي من طرح أحدث واجهة Android مخصصة لها، وهي One UI 9.0 المبنية على Android 17، على جميع الأجهزة المؤهلة. ويبدو أن الشركة في مراحل متقدمة من تطوير One UI 9.5، وربما بدأت التخطيط لـ One UI 10.0.