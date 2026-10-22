قفزة في الأسعار مع استمرار التوتر

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، إذ بقي خام برنت فوق 111 دولارًا للبرميل. وفي وقت كتابة الخبر كان برنت يتداول عند 111.10 دولارًا، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 98.98 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 2% مقارنة بيوم الأربعاء. ويأتي هذا الصعود بعد تقارير جديدة من الشرق الأوسط تضمنت هجمات أخرى للحوثيين على أهداف سعودية.

ضربات على منشآت نفطية وجوية في السعودية

أفادت التقارير بأن الحوثيين اليمنيين ضربوا حقل نفط في السعودية، ومطارًا دوليًا آخر. ولم تحدد التقارير حجم الأضرار في الحقل أو المطار.

ودفعت هذه التطورات الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى أمر موظفيها غير الطارئين في المملكة بالمغادرة. وزاد القرار من الشعور بعدم استقرار الوضع الأمني في منطقة نفطية مهمة.

انفجارات في إيران وتصعيد في الخطاب

وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع انفجارات في الجزء الجنوبي من إيران، دون تحديد طبيعتها أو مصدرها. ولم يصدر تأكيد رسمي لطبيعة الأصوات أو أسبابها.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقال رأي أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، وأن فرص التوصل إلى اتفاق سلام ضعيفة. وقال إنه لا يثق مطلقًا في صدق رغبة إدارة الولايات المتحدة المعلنة في السلام مع إيران، وذكّر بمرتين هاجمت فيهما الولايات المتحدة إيران أثناء التفاوض حول الملف النووي.

من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن محادثات السلام لا يمكن أن تمضي بينما تفرض الولايات المتحدة حصارًا على إيران وتطلق تهديدات ضدها.

إنتاج الكويت وأزمة الوقود

أفاد محللو السلع في مجموعة ING بتحديث صادر عن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عن الإنتاج، إذ تجاوز الإجمالي اليومي مليوني برميل. غير أن التحديث أشار أيضًا إلى أن إنتاج الوقود ما زال يمثل مشكلة، إذ لا تزال التدفقات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.