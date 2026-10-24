أب قتل مهاجم مدرسة أوريغون يروي تفاصيل ما جرى

روى كايلوب جيامانكو، وهو نجار يبلغ 36 عامًا، للمرة الأولى تفاصيل حادثة إطلاق النار التي وقعت يوم 15 أكتوبر في مدرسة سيلفر ريل الابتدائية في بند بولاية أوريغون. وكان جيامانكو قد أوقف المهاجم الذي دخل المدرسة وأطلق النار على ستة أشخاص.

كان في المنطقة بالصدفة وتحرك بسرعة

قال جيامانكو إنه كان في المنطقة لأنه قرر العودة إلى منزله لتناول الغداء مع زوجته، بدلًا من الوجبة التي أحضرها معه إلى العمل. وكان يسكن قرب المدرسة، ويدرس أبناؤه فيها.

في البداية ظن أن ما يراه مقلبًا، حين لاحظ رجلًا يرتدي الأسود ويحمل سلاحًا متجهًا نحو المدرسة. لكنه رأى الرجل يطلق النار ويتسلق سياج المدرسة، فأدرك أن الأمر حقيقي.

أخرج جيامانكو مسدسًا عيار 40 من وحدة التحكم الوسطى في سيارته، واتصل بالرقم 911. ثم قفز فوق السياج ليلاحق المهاجم.

المهاجم والضحايا

المهاجم هو غريفن ج. جون الثاني، ويبلغ 16 عامًا، وكان طالبًا سابقًا في المدرسة. وقتل المهاجم معلمة تدعى ميغان لامبرت تبلغ 25 عامًا، وثلاثة أطفال من بينهم طفل عمره خمس سنوات يدعى رهوم سمر.

تتبّع جيامانكو المهاجم بهدوء دون أن يراه. وزحف على يديه وركبتيه عندما سمع أطفالًا يتوسلون طلبًا للنجاة.

المواجهة داخل الصف

دخل جيامانكو عبر نافذة مكسورة إلى الصف الخاص بالتعليم الخاص الذي دخله المهاجم، حيث كانت معلمة تتصارع معه. وأطلق جيامانكو النار على المهاجم فسقط.

ثم أطلق عليه رصاصتين أخريين، لأنه خشي أن يطلق النار على أشخاص آخرين.

ما يفكر فيه بعد الحادثة

قال جيامانكو إنه يبقى مستيقظًا ليلًا يفكر فيما رآه في ذلك اليوم، ويتساءل إن كان بوسعه فعل المزيد. وعبّر عن اعتذاره لأنه لم ينقذ جميع الأطفال.

قال إنه يريد مدارس أكثر أمانًا، يوجد فيها ضابط مصادر مدرسية في كل موقع. وأضاف أنه يود جمع تمويل لدعم جهود السلامة المدرسية.