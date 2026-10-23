أولى الشحنات تصل إلى أستراليا ونيوزيلندا

بدأت أجهزة آيفون دوو المحجوزة مسبقاً تصل إلى الزبائن في أستراليا ونيوزيلندا، وذلك يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 هناك. وكانت هاتان الدولتان أول من تلقى الجهاز بعد فتح باب الطلب المسبق.

وبدأت صور أولى للجهاز وانطباعات الزبائن الأولى تظهر في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي. ويشارك كثيرون تجاربهم الأولى مع الجهاز الجديد.

سعر الجهاز ومواصفاته

يبدأ سعر آيفون دوو من 1999 دولاراً، وهو أول جهاز قابل للطي تطرحه شركة آبل. ويضم الجهاز شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة، وشاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة.

وتتوقع آبل أن تنفد الكميات بسرعة نظراً للطلب القوي جداً عليه.

البيع المباشر في المتاجر

تقول آبل إن متاجر تجزئة مختارة ستوفر عدداً محدوداً من أجهزة آيفون دوو للمشترين الذين يأتون مباشرة يوم الإطلاق. وتشمل قائمة المتاجر التي تتوفر فيها الأجهزة في يوم الإطلاق متاجر آبل في الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والمكسيك وألمانيا وهولندا وسنغافورة وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى متاجر مختارة في إيطاليا، وماكاو في يوم الإطلاق فقط.

في المقابل، لا يمكن الشراء المباشر في فرنسا والصين وهونغ كونغ والهند واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. وعلى الزبائن في هذه الدول حجز موعد لاستلام الجهاز من متجر آبل.

لا تملك نيوزيلندا متجراً لآبل، لذلك تُعد المخزونات في متاجر أستراليا مؤشراً على التوفر في المتاجر في الدول الأخرى. ويمكن أن يتوفر الجهاز أيضاً لدى بعض شركات الاتصالات والمتاجر الكبرى في يوم الإطلاق.

مواعيد الشحن وتوزيع الإطلاقات

انتقلت تقديرات الشحن للطلبات عبر الإنترنت إلى 25 يناير بعد وقت قصير من فتح الطلب المسبق، وبقيت عند هذا الموعد. وينصح موقع آبل الزبائن بمراجعته يوم السبت 24 أكتوبر 2026 للحصول على مواعيد الاستلام.

وتصف آبل الشراء في يوم الإطلاق، أو الحصول على موعد استلام لاحق، بأنه أفضل فرصة للحصول على آيفون دوو هذا العام. وتبدأ المبيعات والتسليم في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا بعد أستراليا ونيوزيلندا، فيما تأتي أمريكا الشمالية أخيراً. وتفتح بعض متاجر آبل حول العالم أبوابها مبكراً في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي.